Суд Брянского района лишил водительских прав наркомана

Суд Брянского района потребовал забрать водительское удостоверение у наркомана. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Прокуратура выявила нарушения в сфере безопасности дорожного движения. В ведомстве узнали, что 41-летний житель Брянского района употребляет наркотики и состоит на учете у врача-нарколога. У мужчины есть медицинские противопоказания к управлению транспортом. При этом у него есть действующее водительское удостоверение.

Прокуратура направила в суд иск с требованием аннулировать права. Высшая инстанция его удовлетворила и обязала гражданина сдать удостоверение в ГИБДД.