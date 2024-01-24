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Суд обязал администрацию Брянска сделать пандус для инвалида в многоэтажке

2024, 24 января 17:38 Разное
Суд обязал администрацию Брянска сделать пандус для инвалида в многоэтажке
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Суд обязал администрацию Брянска за год сделать пандус для инвалида в многоэтажке в Фокинском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд рассмотрел иск надзорного ведомства к Брянской городской администрации. Сотрудники прокуратуры выяснили, что в многоэтажке Фокинского района живет 19-летний инвалид первой группы, который передвигается на коляске. При этом вход и подъезд доме не обустроены пандусом или иным средством для свободного доступа маломобильных граждан. Техническая возможность установить подъемник в доме есть.

Советский районный суд Брянска удовлетворил иск.  До 16 января 2015 года администрация обязана приспособить многоэтажку для беспрепятственного доступа инвалида к своей квартире. Решение суда не вступило в законную силу.

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