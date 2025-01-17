Суд обязал брянских чиновников заплатить покусанному собакой подростку

Суд обязал брянских чиновников заплатить 30 тысяч рублей 16-летнему юноше, покусанному бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства рассмотрели жалобу о нападении безнадзорных животных на человека. Так, в июне прошлого года в районе ТРЦ «Московский» в Клинцах 16-летнего юношу укусила бродячая собака. Подросток получил травмы. Ему потребовалось лечение.

Прокурор обратился в суд с иском к городской администрации о компенсации морального вреда. Подростку чиновники должны выплатить 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.