Суд оштрафовал брянца за уклонение от службы в армии

Суд оштрафовал брянца за уклонение от призыва на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Почепский районный суд вынес приговор по уголовному делу об уклонении от призыва на военную службу. На скамье подсудимых оказался житель Почепа. Фигурант, достигший призывного возраста, состоящий на воинском учёте, а также признанный годным к прохождению военной службы, получил повестку, но дважды не явился в военкомат.

Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.