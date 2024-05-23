Суд оштрафовал брянского подрядчика за нарушение контракта

Суд оштрафовал брянского подрядчика на 460 тысяч рублей за нарушение контракта при ремонте в школе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства о контрактной системе. Администрация школы №2 Суража и строительная компания заключили муниципальный контракт на капремонт здания. Но в оговоренный срок подрядчик работы не закончил.

Генерального директора суд привлек к административной ответственности и оштрафовал на 460 тысяч рублей. Тот оспорил решение, но вышестоящая инстанция жалобу не удовлетворила.

Ремонт школы подрядчик в конце концов закончил.