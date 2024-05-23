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Суд оштрафовал брянского подрядчика за нарушение контракта

2024, 23 мая 18:44 Разное
Суд оштрафовал брянского подрядчика за нарушение контракта
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Суд оштрафовал брянского подрядчика на 460 тысяч рублей за нарушение контракта при ремонте в школе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства о контрактной системе. Администрация школы №2 Суража и строительная компания заключили муниципальный контракт на капремонт здания.  Но в оговоренный срок подрядчик работы не закончил.

Генерального директора суд привлек к административной ответственности и оштрафовал на 460 тысяч рублей. Тот оспорил решение, но вышестоящая инстанция жалобу не удовлетворила. 

Ремонт школы подрядчик в конце концов закончил.

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