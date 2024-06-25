Суд оштрафовал брянскую УК за неубранную контейнерную площадку

Суд оштрафовал брянскую УК на 50 тысяч рублей за неубранную контейнерную площадку. об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Бежицкого района Брянска выявили нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Жильцы домов по улицам Флотской и Толстого пожаловались на регулярную свалку на площадке для сбора мусора и крупногабаритных отходов. Управляющая компания не занимается уборкой территории. Также коммунальщики не контролируют график вывоза отходов. Это приводит к скоплению мусора, а значит к появлению неприятного запаха и насекомых.

Директора управляющей компании Государственная жилищная инспекция Брянской области привлекла к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.