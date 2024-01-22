Суд оштрафовал руководителя брянского УК за получившего травмы прохожего

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей руководителя брянского УК за получившего травмы при падении сосулек прохожего. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Брянска провели проверку инцидента с падением наледи на человека. 18 декабря с крыши многоэтажки на проспекте Ленина лёд упал на 68-летнего мужчину. Он получил травму головы.

В прокуратуре выяснили, что управляющая компания своевременно не очистила кровлю. Представителя управляющей компании привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.