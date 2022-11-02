Суд отправил брянца на работу за пьяное вождение

Брянский суд приговорил к обязательным работам жителя Новозыбкова за неоднократное вождение в пьяном виде. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего Новозыбкова. Молодого человека уже ранее задержали инспекторы ДПС за вождение в пьяном виде. Но несмотря на штраф и лишения прав, обвиняемый 26 августа вновь сел за руль нетрезвым. Автомобилист врезался в остановочный комплекс, но продолжил движение и проехал еще около 150 метров. Водителя остановили сотрудники полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ. Прав мужчина лишился ещё на пару лет. Приговор не вступил в законную силу.