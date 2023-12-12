Суд отправил жителя Сельцо в тюрьму за вымогательство

Суд отправил жителя Сельцо в колонию на два года за вымогательство денег у знакомого Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело о вымогательстве. Приговор выслушал 47-летний житель Сельцо.

В 2022-2023 годах мужчина, угрожая расправой, требовал у знакомого 600 тысяч рублей. Якобы тот был должен ему денег за проигрыш в карты.

Потерпевший перевел вымогателю 100 тысяч рублей. Дальше деньги он передавал под контролем правоохранителей.

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии общего режима. Решение не вступил в законную силу.