Суд расторг фиктивный брак иностранки с жителем Сельцо, за который мужчина получил 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство города Сельцо из миграционного пункта отделения полиции сообщили о нарушении законодательства. Правоохранители выяснили, что гражданка Кыргызской Республики и брянец заключили фиктивный брак. Женщина хотела получить разрешение на временное проживание в России без учета квоты. Фиктивному супругу она заплатила 30 тысяч рублей. С момента регистрации вместе вместе они не жили.

Прокурор города подал в суд иск о признании брака недействительным. Высшая инстанция требования удовлетворила. Решение не вступило в законную силу.