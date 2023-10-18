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Суд расторг фиктивный брак иностранки с жителем Сельцо

2023, 18 октября 13:31 Разное
Суд расторг фиктивный брак иностранки с жителем Сельцо
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Суд расторг фиктивный брак иностранки с жителем Сельцо, за который мужчина получил 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. 

В надзорное ведомство города Сельцо из миграционного пункта отделения полиции  сообщили о нарушении законодательства. Правоохранители выяснили, что гражданка Кыргызской Республики и брянец заключили фиктивный брак. Женщина хотела получить разрешение на временное проживание в России без учета квоты. Фиктивному супругу она заплатила 30 тысяч рублей. С момента регистрации вместе  вместе они не жили. 

Прокурор города подал в суд иск о признании брака недействительным. Высшая инстанция требования удовлетворила. Решение не вступило в законную силу.

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