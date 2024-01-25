Суд требует убрать свалку на пустыре в Брянске

Суд удовлетворил иск прокуратуры и требует администрацию убрать свалку на пустыре в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Брянская природоохранная прокуратура в прошлом году обнаружила несанкционированную свалку отходов на улице Сталелитейной в Бежицком районе областного центра. Более тысячи кврдратных метром там засыпаны мусором.

Главе Брянской городской администрации прокуратура внесла представление. Но свалка осталась на прежнем месте. Тогда прокуратура обратилась в суд с иском. Высшая инстанция требования о ликвидации свалки удовлетворила.