Суд Трубчевского района обязал администрацию заплатить покусанной собакой девочке

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представляет зрительские предпочтения за период с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Как всегда, в эти дни у экранов собираются разные поколения, а многие фильмы и сериалы смотрят всей семьей. Поэтому неудивительно, что в топ-10 фильмов вошли в основном картины для семейного просмотра, а любимым жанром оказались новогодние комедии. Из первой десятки сериалов сразу шесть представляют линейку Wink Originals, а первое место по просмотрам уже два месяца сохраняет за собой драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Совет молодежи филиалБолее 50 мероприятий провел Совет молодежи «Брянскэнерго» в 2023 году» подвел итоги деятельности за 2023 год. Молодые специалисты при поддержке первичной профсоюзной организации (ППО) «Брянскэнерго» приняли участие в организации и проведении более чем 50 разноплановых мероприятий.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».