Суд Трубчевского района обязал администрацию заплатить покусанной собакой девочке
Суд обязал администрацию Трубчевского района выплатить компенсацию 11-летней девочке, покусанной бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Трубчевска рассмотрел иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда 11-летней девочке. В надзорное ведомство обратилась мать ребёнка. Она рассказала, что в марте 2023 года в Трубчевске на ее дочь напала бродячая собака. Девочка лечила укусы и перенесла неоднократные уколы от бешенства.
Прокуратура потребовала администрацию Трубчевского муниципального района выплатит ребёнку 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск.
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