Тепло и дождливо будет на Брянщине в пятницу

Тёплая и дождливая погода ожидается 11 ноября в Брянской области. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

В пятницу, 11 ноября, в Брянской области будет облачно с прояснениями и пройдёт дожди. Ночью на некоторые районы опустится туман. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью опустится до +2ºC . А днём воздух прогреется до +12ºC.