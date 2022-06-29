Торшеры вместо фонарей поставят в центре Брянска

Освещение не будет мешать жильцам домов.

На улице Октябрьской в центре Брянска стандартные уличные светильники заменят на торшеры с рассеянным светом. Об этом рассказали в городском управления ЖКХ.

В рамках капремонта на улице Октябрьской подрядчик начал обустраивать освещение. Вместо стандартных уличных светильников здесь появятся невысокие торшеры с мягким рассеянным светом. На этом участке яркое освещение дороги не требуется из-за низкой трафика. Также жильцам домов, расположенным близко к дороге, яркий свет будет мешать.

Кроме того, торшеры дополнят пешеходную прогулочную зону на бульваре Гагарина.