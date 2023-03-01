Трое брянцев потеряли деньги при попытке заработать на инвестициях

Трое брянцев потеряли более 700 тысяч рублей при попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 49-летняя жительница Володарского района Брянска. Она получила сообщение от якобы сотрудника брокерской фирмы. Тот предложил выгодно вложить сбережения и получить быстрый доход. Женщина инвестировала 620 тысяч рублей. После собеседник исчез.

При схожих обстоятельствах пострадали еще двое жителей региона. Они лишились 115 587 рублей.