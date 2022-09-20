У почепской полиции появился новый руководитель

С 2016 по 2019 год он был начальником полиции МО МВД России «Дятьковский». А с марта 2019 года стал начальником отдела полиции №3 УМВД России по Брянску.

Полковник полиции Алексей Сефилов начинал службу в уголовном розыске Брянского РОВД и дослужился до старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления уголовного розыска УМВД России по Брянской области.

Экологичная котельная заработает на станции Смоленск-Центральный С начала отопительного сезона на станции Смоленск-Центральный в Смоленской области заработает новая экологичная котельная. После проведения модернизации эта угольная котельная была переведена в электрическую. Переход на экологичный принцип работы исключит выброс в атмосферу порядка 16 тонн загрязняющих веществ в год и обеспечит потребность в теплоснабжении производственных зданий железнодорожных предприятий. В настоящее время в Смоленской области

Как дозвониться? В Смоленской области наведут порядок в работе регистратур поликлиник, чтобы граждане могли без проблем туда дозвониться и получить необходимую помощь и консультацию. Этого потребовал после посещения Вяземской ЦРБ. Во время визита в медицинское учреждение к главе региона обратилась местная жительница по имени Валентина с жалобами на работу медиков. Пенсионерка не могла дозвониться до регистратуры районной поликлиники,

Главные темы О чём говорили на совещании с главами районов? Проведение диспансеризации в регионе, ход благоустройства дворов и скверов и проверка состояния детских площадок. Эти темы были подняты в ходе совещания, которое провёл губернатор Алексей Островский с главами муниципалитетов. Обсуждение проходило в формате видеоконференцсвязи. О результатах проведённой работы, планах и принятых решениях рассказал глава региона. Будьте здоровы!

Движение автомобилей через железнодорожный переезд около станции Издешково в Смоленской области будет осуществляться по одной полосе на время ремонта 19-23 сентября На железнодорожном переезде 290 км, расположенном в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, продолжаются работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей. Обращаем внимание, что с 19 по 23 сентября с 9:00 до 17:00 проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться в интервальном режиме по одной полосе. В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться