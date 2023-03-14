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Учебные сборы пройдут для брянских школьников и студентов

2023, 14 марта 13:39 Разное
Учебные сборы пройдут для брянских школьников и студентов
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Пятидневные учебные сборы проведут для брянских старшеклассников и студентов. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Богомаз.  

В территории Брянской области пройдут пятидневные учебные сборы. Для десятиклассников их проведут  в мае-июне, а для студентов предпоследнего года обучения — в июне-июле.

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