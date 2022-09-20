Условный пожар потушили в Жуковском доме-интернате

В Жуковском районе спасатели провели пожарно-тактические учения в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Пожарные отрабатывали действия при возгорании на социальном объекте, а также тренировались взаимодействовать с другими службами и работниками учреждения.

По замыслу учений из-за короткого замыкания в актовом зале на втором этаже здания произошло возгорание. Работники учреждён вывели людей, проживающих в доме-интернате.

Прибывшие огнеборцы начали тушить огонь, а сотрудники газодымозащитной службы нашли пострадавших. Их вывезли из здания и передали медикам. .

В учениях участвовали 45 спасателей и 8 машин.