В Брянске составили протоколы на уличных торговцев
В Брянске сотрудники администрации составили протоколы на уличных торговцев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Сотрудниками Бежицкой районной администрации провели рейды по местам несанкционированной торговли. Палатки, торгующие овощами и фруктами без документов, проверяющие нашли на улицах Почтовая, Литейная и Молодой Гвардии. На коммерсантов чиновники составили протоколы по статье «Торговля в неустановленных местах». Их рассмотрят административная комиссия. Торговцам грозят штрафы.
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