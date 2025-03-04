В Брянске владелец разбитой «Газели» объявился после публикации в СМИ. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске нашли собственника «Газели», которую вывезли со двора дома №120 по улице Почтовой. Транспорт без двигателя, бензобака и номеров не один месяц простоял на улице. О перемещении машины владелец узнал из публикации в СМИ.

Мужчина должен забрать машину и сдать её на металлолом. На собственника будет составили протоколы по статьям «Парковка разукомплектованных машин» и «Загрязнение территории».