Разбитую «Газель» со двора отправили на металлолом в Брянске

Бесхозную разбитую «Газель» со двора вывезли на металлолом в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Жильцы дома №120 по улице Почтовой, а также родители учеников школы №61 в Бежицком районе Брянска пожаловались в администрацию на разбитую грузовую «Газель», припаркованную во дворе. Машина с выбитыми окнами, без двигателя, трансмиссия и даже топливного бака, с нечитаемыми идентификационными номерами, также была разрисована рекламой продажи запрещённых веществ.

Владельца найти не удалось. Фургон с общественной территории вывезли в пункт приёма металлолома.

В Бежицкой районной администрации уточнили, что на владельцев брошенных машин с начала года составили три протокола об административных правонарушениях.