В Брянской области обещают усиление ветра

Днём потеплеет до 20 градусов.

В пятницу, 27 мая в Брянской области будет облачно с прояснениями и пройдут дожди.

Ночью температура опустится до +8ºC. А днём потеплеет до +20ºC. Ветер будет дуть западный с порывами до 15-20 м/с.

В региональном МЧС отметили, что штормовой ветер может стать причиной аварий на объектах и обрушения уличных конструкций, повреждения кровли и деревьев.