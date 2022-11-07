В Брянской области потеплеет до плюс 9 градусов

Во вторник в регионе воздух прогреется до +9ºC. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

Во вторник, 8 ноября, в Брянской области будет облачно с прояснениями и пройдут дожди. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью опустится до 0ºC . А днём воздух прогреется до +9ºC.