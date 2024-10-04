В брянском реабилитационном центре для инвалидов починили площадку после жалобы в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру обратился председатель брянского отделения Всероссийской организации инвалидов. Он сообщил о нарушениях прав детей-инвалидов при нахождении в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Озёрный». Речь шла об опасном игровом оборудовании на территории. Так, металлические элементы конструкций имеют дефекты, а на площадке нет ударопоглощающего покрытия.

Прокуратура внесла представление директору учреждения. Руководителя таеле суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов.

Нарушения в реабилитационном центре устранили.