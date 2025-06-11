В Дубровке отремонтировали детские площадки после вмешательства прокуратуры

В Дубровке коммунальщики отремонтировали детские площадки после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Дубровского района выявила нарушения законодательства об охране жизни и здоровья детей при содержании игровых площадок. В парке на улице Фокина и возле дома №67 на улице Ленина в Дубровке проверяющие обнаружили оторванные крепления на качелях, сломанные ограждения и угловые сиденья у песочниц.

Прокуратура внесла представление в адрес обслуживающей организации ООО «Жилкомсервис Дубровка». Коммунальщики привели оборудование на детских площадках в нормативное состояние.