В первый день весны на Брянщине пройдёт снег

Первый весенний день этого года в Брянской области будет снежным. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В среду, 1 марта, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью и днём будет идти снег, в том числе мокрый. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

Температура ночью опустится до -6ºC. Днем потеплеет до +2ºC.