В Радице-Крыловке отключилось электричество
В Радице-Крыловке отключилось электричество из-за непогоды. Об этом сообщили в городской администрации.
Утром 24 ноября в поселке Радица-Крыловка произошла авария в сети энергоснабжения. Причиной стала непогода.
Специалисты компании «Брянскэнерго» оперативно переключили посёлок на резервное снабжение. Рабочие продолжают восстанавливать энергосбережение.
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