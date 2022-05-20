В субботу в Брянской области прогремят грозы

Повреждение объектов электроснабжения прогнозируют в МЧС.

В Брянской области обещают грозы.

21 мая в регионе пройдут дожди. А в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет дуть юго-восточный 8–13 м/с. Температура ночью опустится до +6ºC. А, днём потеплеет до +18ºC.

В МЧС отметили, что из-за грозы есть вероятность повреждения объектов электроснабжения.