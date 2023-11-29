В Трубчевске заколотили заброшенное здание после вмешательства прокуратуры

В Трубчевске после вмешательства прокуратуры заколотили заброшенное здание, принадлежащее спортивному департаменту. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Трубчевского района выявила нарушение законодательства о содержании бесхозных объектов. В Трубчевске сотрудники ведомства обнаружили заброшенное здание. Там были разбиты окна и сломаны двери. Проникнуть в здание могли построение.

Оказалось, что помещение закреплено за департаментом физической культуры и спорта Брянской области. Прокурор внес представления директору ведомства. После этого в здание заколотили окна и заперли двери.