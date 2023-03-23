В трёх домах Брянска отключат воду
В трёх домах Брянска отключат холодную воду на время ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.
В пятницу, 24 марта, на водопроводной сети в районе дома №24 по проспекту Станке Димитрова специалисты будут делать ремонт. В связи с этим с 10 до 14 часов отключат холодное водоснабжение в жилых домах по адресам:
- улица Красноармейская, дом №150
- проспект Станке Димитрова, дома №№22 и 24.
Читайте также
Новости регионов
Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге
Более 50 воспитанников детского сада № 65 «Дюймовочка» г. Смоленска приняли участие в уроке безопасности, который провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам, как необходимо переходить пути, вести себя на платформах, а также познакомили ребят с основными железнодорожными профессиями. Чтобы правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта не забывались, всем участникам
Шестая «Ласточка» начнет курсировать ежедневно между Москвой и Смоленском с 1 апреля
С 1 апреля в связи с сезонным увеличением пассажиропотока шестой скоростной поезд «Ласточка» премиум-версии № 743/744 начнет курсировать между Москвой и Смоленском. Состав будет выходить в рейс ежедневно из Москвы в 9:56 и прибывать в Смоленск в 14:10, в обратном направлении станет отправляться в 17:08, а прибывать в конечный пункт в 21:33. Длительность поездки составит чуть