В трёх домах Брянска отключат воду

В трёх домах Брянска отключат холодную воду на время ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.

В пятницу, 24 марта, на водопроводной сети в районе дома №24 по проспекту Станке Димитрова специалисты будут делать ремонт. В связи с этим с 10 до 14 часов отключат холодное водоснабжение в жилых домах по адресам: