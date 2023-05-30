Владелец собаки заплатит 100 тыс рублей покусанному ребёнку

Владелец собаки заплатит 100 тыс рублей родителям мальчика, которого покусало животное. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство Унечского района обратились родители ребенка, на которого напала собака. 19 февраля 10 -летний мальчик гулял на улице Ворошилова в городе Унече. Собака породы Американская Акита выбежала со двора, где жила, и укусила ребенка. Мальчик получил травмы и перенес нервное потрясение.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к владельцу собаки о компенсации морального вреда. Высшая инстанция взыскал с хозяина 100 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.