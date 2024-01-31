За два дня четыре брянца сдали оружие при проверке полиции
За два дня профилактической операции четыре брянца добровольно сдали оружие полицейским. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Два дня сотрудники полиции Брянской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За это время стражи порядка 16 нарушений оборота оружия и боеприпасов. По 11 фактам следователи возбудили уголовные дела. Четыре человека сдали правоохранителя незаконно хранящееся оружие добровольно.
Всего стражи порядка из незаконного оборота изъяли четыре единицы гладкоствольного оружия и 31 патрон.
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