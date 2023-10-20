За пять лет в Брянске зимой никто не утонул в водоёмах

За пять лет в Брянске зимой в водоемах не тонули люди. Об этом сообщили в городской администрации.

На совещании в мэрии обсудили безопасность на водоёмах в предстоящую зиму. В зоне риска — дети и рыбаки.

«Рыбаков на берегу не удержать. Они стремятся выйти с удочками на водоём, как только появится первый лёд. В эти дни спасателям надо будет работать особенно внимательно», — подчеркнул заместитель главы городской администрации Станислав Кошарный.

На совещании уточнили, что за пять лет в Брянске зимой на водоёмах трагических случаев не было. Чтобы сохранить тенденцию спасатели на городских водоёмах установят 60 предупреждающих и запрещающих знаков. Сотрудники полиции, администрации города и инспекторы ГИМС вместе будут патрулировать излюбленные места рыбаков. Кроме того, об опасности пребывания на льду специалисты расскажут в школах Брянска.