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Житель Климово сделал предложение возлюбленной на льду

2023, 30 мая 19:19 Разное
Житель Климово сделал предложение возлюбленной на льду
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Житель Климово сделал предложение возлюбленной на ледовой арене ФОКа. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта. 

Романтичная история произошла в физкультурно-оздоровительном комплексе Климовского района. На ледовой арене каталась пара. В какой-то момент молодой человек встал на колено, подарил своей девушке кольцо и сделал предложение.

Будущая невеста не отказала своему романтичному спутнику. Сотрудники ледовой арены поздравили молодых.

«Мы счастливы, что на нашей арене произошло такое маленькое, но такое большой чудо! Желаем ребятам счастья», — написали они в соцсетях учреждения.

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