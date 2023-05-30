Житель Климово сделал предложение возлюбленной на льду

Житель Климово сделал предложение возлюбленной на ледовой арене ФОКа. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.

Романтичная история произошла в физкультурно-оздоровительном комплексе Климовского района. На ледовой арене каталась пара. В какой-то момент молодой человек встал на колено, подарил своей девушке кольцо и сделал предложение.

Будущая невеста не отказала своему романтичному спутнику. Сотрудники ледовой арены поздравили молодых.

«Мы счастливы, что на нашей арене произошло такое маленькое, но такое большой чудо! Желаем ребятам счастья», — написали они в соцсетях учреждения.