Житель Клинцов получил условный срок за хранение контрафактных сигарет

Суд приговорил жителя Клинцов к условному наказанию за хранение контрафактных сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский суд рассмотрел уголовное дело о хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий. На скамье подсудимых оказался 41-летний житель города.

В 2021 году мужчина привез в Клинцы контрафактные сигареты и собирался их продавать. В его планы вмешались правоохранители. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 21,7 тысяч на 2,6 млн рублей.

Суда приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.