Жительница Брасовского района получила грант на покупку коров

Жительница Брасовского района получила около пяти млн рублей гранта на покупку 25-и коров и трактора. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В конкурсном отборе «Агростартап» поучаствовала Анна Соломатова из Брасовского района. Женщина вошла в число пяти победителей на получение гранта. Аграрий получила 4,6 млн рублей по направлению «Животноводство». Фермер решила решила увеличить поголовье крупного рогатого скота и объёмы производства говядины.

На ферму в деревне Городище на деньги гранта она купила трактор, 15 бычков и 10 телок.