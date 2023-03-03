Жительница Брянска посвятила стихотворение мальчику из Любечане
Жительница областного центра посвятила стихотворение мальчику из Любечане, спасшего двух девочек. Об этом рассказал губернатор Региона Александр Богомаз.
Глава региона опубликовал стихотворение о юном Герое, написанное жительницей Брянска Ириной Трусовой, в своих соцсетях.
«Ему всего-то десять лет,
Дневник простого третьеклашки,
Но выпал вдруг ему билет
Для тех, кто старше и в тельняшке.
Он ехал в школу, как всегда ,
Девчонки рядом, младше классом.
Но ворвалась в их жизнь война:
В них нЕлюди стреляли в касках!
Жевто-блакитный укро-рейх
Дал очередь парнишке в спину.
И хоть попала пуля «в цель»,
Пацан своих в беде не кинул!
Девчонок вывел, спрятал в лес,
Потом уже поймал машину…
Фашистский желто-синий бес,
Ведь не понять тебе, вражина,
Что русским не сломать хребет,
Хоть для тебя Россия — «Рашка».
Наш пацаненок в десять лет
Уже готов носить тельняшку!
Ты поправляйся, дорогой,
«Дар Божий» имя Федор значит.
И поступил ты как герой,
Не могут русские иначе!
А враг ответит и сполна
За то, что сердцем сатанеет.
И кара Божия страшна
За тех детей, что так взрослеют!»
Напомним, 10-летний Федор из села Любечане спас двух младшеклассниц во время нападения диверсионной группы на автомобиль, который вез их в школу. Несмотря на ранение он увел девочек в лес, а потом к знакомым.