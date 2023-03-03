Жительница Брянска посвятила стихотворение мальчику из Любечане

Жительница областного центра посвятила стихотворение мальчику из Любечане, спасшего двух девочек. Об этом рассказал губернатор Региона Александр Богомаз.

Глава региона опубликовал стихотворение о юном Герое, написанное жительницей Брянска Ириной Трусовой, в своих соцсетях.

«Ему всего-то десять лет,

Дневник простого третьеклашки,

Но выпал вдруг ему билет

Для тех, кто старше и в тельняшке.

Он ехал в школу, как всегда ,

Девчонки рядом, младше классом.

Но ворвалась в их жизнь война:

В них нЕлюди стреляли в касках!

Жевто-блакитный укро-рейх

Дал очередь парнишке в спину.

И хоть попала пуля «в цель»,

Пацан своих в беде не кинул!

Девчонок вывел, спрятал в лес,

Потом уже поймал машину…

Фашистский желто-синий бес,

Ведь не понять тебе, вражина,

Что русским не сломать хребет,

Хоть для тебя Россия — «Рашка».

Наш пацаненок в десять лет

Уже готов носить тельняшку!

Ты поправляйся, дорогой,

«Дар Божий» имя Федор значит.

И поступил ты как герой,

Не могут русские иначе!

А враг ответит и сполна

За то, что сердцем сатанеет.

И кара Божия страшна

За тех детей, что так взрослеют!»

Напомним, 10-летний Федор из села Любечане спас двух младшеклассниц во время нападения диверсионной группы на автомобиль, который вез их в школу. Несмотря на ранение он увел девочек в лес, а потом к знакомым.