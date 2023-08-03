Жительница Сельца заключила брак с иностранцем за 30 тысяч рублей

Жительница Сельца заключила брак с гражданином Азербайджанской Республики за 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства города Сельцо выявили нарушения миграционного законодательства после сигнала из Управления по вопросам миграции УМВД России по Брянской области. Так, местная жительница вступила в брак с гражданином Азербайджанской Республики. Но он оказался фиктивным: вместе супруги жить не планировали. Иностранец же рассчитывал получить вид на жительство в России. За заветный штамп в паспорте он заплатил женщине 30 тысяч рублей.

Прокурор города обратился в суд с иском о признании брака. Высшая инстанция требование удовлетворила.