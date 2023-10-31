Жительницу Брянска ждёт суд за получение чернобыльских выплат

Жительница Брянска предстанет перед судом за мошенничество при получении чернобыльских выплат. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мировой судья судебного участка Красногорского судебного района рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. В преступлении обвиняют 37-летнюю жительницу Брянска.

Дело возбудили по материалам прокурорской проверки. По версии правоохранителей, с 2014 года женщина зарегистрирована в селе Увелье Красногорского района, которая является зоной отселения. Но фактически фигурантка с маленьким ребёнком жила в Брянске. При этом она оформила ежемесячную денежную выплату для проживающих в загрязненной зоне.

Женщина получила 240 тысяч рублей. Деньги в бюджет она вернула до направления дела в суд.