Жительницу Суражского района суд отправил на исправработы за долг по алиментам

Женщина не платит за содержание троих детей.

Суд отправил на исправительные работы 36-летней жительницы Суражского района за неуплату алиментов.

В прокуратуре рассказали, что жительница села Овчинец почти пол года не платила деньги на содержание трёх своих детей 2006, 2008 и 2011 годов рождения. При этом она нигде не работала и на учёт в центр занятости не встала. Долг превысил 110 тысяч рублей.

Ранее женщину уже привлекали к ответственности за данное правонарушение. А теперь возбудили уголовное дело.

Суд назначил подозреваемой 9 месяцев исправительных работ. Приговор не вступил в законную силу.