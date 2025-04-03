Жителя Клинцов ждёт суд за обман при получении выплат на развитие бизнеса. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничество при получении выплат. В преступлении обвинили 32-летнего жителя Клинцов.

По версии следствия, в июле 2023 года мужчина обратился за государственной социальной помощью на развитие бизнеса. Он хотел купить автоматическую станцию для заправки кондиционеров и гидравлический подъемник для собственного автосервиса. Мужчина получил 350 тысяч рублей и предоставил документы о покупке техники. Специалисты ведомства выяснили, что станцию и подъемника мужчина приобрёл ранее за 150 тысяч рублей.