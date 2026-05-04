Аллея Российского театрального общества появилась в Брянске

2026, 04 мая 14:24

Аллея Российского театрального общества появилась в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Праздник весны и труда в парке имени Алексея Толстого в Брянске прошла экологическая акция, посвящённая 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Участие в мероприятии приняли члены Союза театральных деятелей, представители брянских театров драмы имени Алексея Толстого, юного зрителя и кукол. Они пришли с семьями. Все вместе участники акции высадили Аллею Российского театрального общества.

Фото: Андрей Ригель