Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Культура

Бал-маскарад прошёл в Брянском театре драмы в субботу

2026, 19 января 12:23
Бал-маскарад прошёл в Брянском театре драмы в субботу
Источник фото

Бал-маскарад прошёл в Брянском театре драмы в субботу. Об этом рассказали в соцсетях учреждения. 

В субботу, 17 января, в Брянском театре драмы имени А.К. Толстого прошёл бал-маскарад. Мероприятие посвятили 175-летию со встречи Алексея Константиновича Толстого и Софьи Андреевны Миллер на Рождественском бале в Большом театре.

В маскараде участвовали представители студий и клубов исторических танцев из Москвы, Обнинска, Калуги, Козельска, Лосино-Петровского, Орла, Нижнего Новгорода и Брянска. Гости погрузились в праздничную атмосферу рождественского бала 19 века. Помимо танцев под звуки рояля, скрипки, гитары и аккордеона, участников ждали романсы в исполнении Вокально-оперной студии имени Архангельской, выступление фокусника-иллюзиониста и бальные игры.

Фото: Андрей Ригель

Метки:

Читайте также

19 медалей завоевали юные брянские каратисты в Людиново
19 января 16:50
19 медалей завоевали юные брянские каратисты в Людиново
Брянские борцы завоевали четыре медали на первенстве ЦФО
19 января 15:55
Брянские борцы завоевали четыре медали на первенстве ЦФО
Жителя Клинцовского района обвиняют в гибели отца
19 января 15:47
Жителя Клинцовского района обвиняют в гибели отца

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13909) брянск (6744) ДТП (2658) ГИБДД (2180) прокуратура (2007) уголовное дело (1958) Александр Богомаз (1786) суд (1779) авария (1626) мчс (1462) коронавирус (1272) умвд (1013)