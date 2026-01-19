Бал-маскарад прошёл в Брянском театре драмы в субботу

2026, 19 января 12:23

Бал-маскарад прошёл в Брянском театре драмы в субботу. Об этом рассказали в соцсетях учреждения.

В субботу, 17 января, в Брянском театре драмы имени А.К. Толстого прошёл бал-маскарад. Мероприятие посвятили 175-летию со встречи Алексея Константиновича Толстого и Софьи Андреевны Миллер на Рождественском бале в Большом театре.

В маскараде участвовали представители студий и клубов исторических танцев из Москвы, Обнинска, Калуги, Козельска, Лосино-Петровского, Орла, Нижнего Новгорода и Брянска. Гости погрузились в праздничную атмосферу рождественского бала 19 века. Помимо танцев под звуки рояля, скрипки, гитары и аккордеона, участников ждали романсы в исполнении Вокально-оперной студии имени Архангельской, выступление фокусника-иллюзиониста и бальные игры.

Фото: Андрей Ригель