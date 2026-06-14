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Культура

Брянская делегация участвует в международном туристическом форуме

2026, 14 июня 10:26
Брянская делегация участвует в международном туристическом форуме
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Брянская делегация участвует в международном туристическом форуме. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

На ВДНХ в Москве проходит международный туристический форум «Путешествуй!». Участие в нём принимает делегация Брянской области.  

В рамках деловой программы представители региона посетили пленарное заседание «Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому» и заседание Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Туризм» . Последнее провёл зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

На стенде Брянской области гостям форума рассказывают об истории и достопримечательностях региона. Также там проходят мастер-классы по изготовлению сувениров, викторины и исторические игры. 

А на главной сцене ВДНХ прошёл концерт «Таланты без границ: Россия и мир». Там выступили фольклорные коллективы. Брянскую область представил ансамбль народной музыки «Ватага».

 

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