Брянская делегация участвует в международном туристическом форуме. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
На ВДНХ в Москве проходит международный туристический форум «Путешествуй!». Участие в нём принимает делегация Брянской области.
В рамках деловой программы представители региона посетили пленарное заседание «Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому» и заседание Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Туризм» . Последнее провёл зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
На стенде Брянской области гостям форума рассказывают об истории и достопримечательностях региона. Также там проходят мастер-классы по изготовлению сувениров, викторины и исторические игры.
А на главной сцене ВДНХ прошёл концерт «Таланты без границ: Россия и мир». Там выступили фольклорные коллективы. Брянскую область представил ансамбль народной музыки «Ватага».
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