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Брянский суд конфисковал у иностранца автомобиль за контрабанду сигарет

2026, 09 июня 13:39
Брянский суд конфисковал у иностранца автомобиль за контрабанду сигарет
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Брянский суд конфисковал у иностранца автомобиль за контрабанду сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Суд Злынковского района вынес приговор по уголовному делу о контрабанде контрафактных сигарет. На скамье подсудимых оказался иностранный гражданин.

В октябре 2025 года фигурант на автомобиле Mercedes Benz  незаконно перевёз через государственную границу Российской Федерации 1500 пачек немаркированных акцизными марками табачных изделий на 203 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновного на 280 тысяч рублей. Автомобиль конфискован в собственность государства. Решение в законную силу не вступило.  

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