Женщина и мужчина ранены при атаке дронов на АЗС и ТЦ в посёлке Климово накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Накануне ВСУ атаковали посёлок Климово. FPV-дроны ударили по АЗС и торговому центру.
Ранения получили женщина и мужчина. Пострадавших доставили в больницу.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук пожелал им скорейшего выздоровления.
«Уважаемые жители приграничных населенных пунктов! Будьте бдительны! Не пренебрегайте сообщениями об опасности! Берегите себя и своих близких!» — отметил глава региона.