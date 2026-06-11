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Женщина и мужчина ранены при атаке дронов на Климово

2026, 11 июня 08:33
Женщина и мужчина ранены при атаке дронов на Климово
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Женщина и мужчина ранены при атаке дронов на АЗС и ТЦ в посёлке Климово накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

Накануне ВСУ атаковали посёлок Климово. FPV-дроны ударили по АЗС и торговому центру.

Ранения получили женщина и мужчина. Пострадавших доставили в больницу.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук пожелал им скорейшего выздоровления.

«Уважаемые жители приграничных населенных пунктов! Будьте бдительны! Не пренебрегайте сообщениями об опасности! Берегите себя и своих близких!» — отметил глава региона.

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