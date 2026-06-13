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Два человека ранены и один погиб при атаках по Брянщине накануне

2026, 13 июня 08:14
Два человека ранены и один погиб при атаках по Брянщине накануне
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Два человека ранены и один погиб при атаках по Брянщине в минувшую пятницу. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

В пятницу, 12 июня, ВСУ несколько раз атаковали Брянскую область .

В Стародубе при нападении FPV-дрона ранена женщина. Её госпитализировали.

Посёлок Суземка атаковал дрон-камикадзе. Ранения получили двое мирных жителей. Пострадавших оперативно доставили в больницу. «Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, и один из пострадавших скончался. Глубокие соболезнования родным погибшего. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — подчеркнул врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

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