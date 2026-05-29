Брянские гитаристы поучаствовали в детском фестивале в Калуге

2026, 29 мая 13:12
Брянские гитаристы поучаствовали в детском фестивале в Калуге. Об этом сообщили в губернаторском дворце имени Юрия Гагарина.

 

В Калуге завершился XXIX Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». Об объединил музыкантов из Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Куба, Бразилия, Уругвай, Испания, Франция, ЮАР, США.

В рамках мероприятия прошёл 15-й областной детский фестиваль «Мир гитары». на нём выступили 150 юных музыкантов и 40 педагогов из Калуги и Калужской области, Москвы, Тулы, Пензы, Воронежа, Обнинска, Брянска и Тамбова.

Регион представил инструментальный ансамбль Оркестра народных инструментов «Белый город» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. Кирилл Никитенко, Андрей Бутков и Кира Аксенова продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства. Благодарственным письмом награждена художественный руководитель оркестра Татьяна Москалец.

