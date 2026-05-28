По первому звонку: Почетный донор Артём Сухоломкин отмечает 12-летие в «донорском строю»

2026, 28 мая 11:21
Уже двенадцать лет жизнь заместителя председателя брянской Общественной палаты Артёма Сухоломкина подчинена важному ритму — ритму донорства. Накануне он перешагнул солидный рубеж, совершив 95-й визит на Брянскую областную станцию переливания.

 

Юбилейная донация стала не просто цифрой в статистике. Артём Николаевич сдал концентрат тромбоцитов. Это особый вид помощи. Заготовка ведется не на склад, а под конкретную заявку из больницы, для конкретного пациента. Поэтому здесь ценятся доноры с высокой личной ответственностью, способные оперативно примчаться в процедурный кабинет. За долгие годы, с 2014 года Сухоломкин зарекомендовал себя именно таким донором.

Поздравляем с юбилейной донацией и желаем крепкого здоровья.

 

Фото Артём Сухоломкин

