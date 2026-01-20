Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Культура

Брянские танцоры завоевали 10 наград международного фестиваля

2026, 20 января 15:25
Брянские танцоры завоевали 10 наград международного фестиваля
Источник фото

Брянские танцоры завоевали 10 наград международного фестиваля. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

В Москве прошёл международный фестиваль-конкурс IX Национальной премии в области хореографического искусства «ЗОЛОТО НАЦИИ». Участие в творческом состязании принял образцовый детский ансамбль танца «Юность» Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина. 88 юных танцоров привезли в столицу девять хореографических постановок.

Выступления оценивали народные артисты РФ, преподаватели профильных вузов и эксперты в области сценической хореографии. Брянский коллектив завоевал девять дипломов первой степени, а также Гран-При фестиваля. 

Кроме того, участники ансамбля побывали на мастер-классе у Заслуженного артиста РФ, педагога-хореографа Николая Зиновьева.

Метки:

Читайте также

Жилой дом сгорел в посёлке Ржаница накануне вечером
20 января 16:19
Жилой дом сгорел в посёлке Ржаница накануне вечером
Лжеоператор сотовой связи обманул жительницу Унечского района
20 января 15:15
Лжеоператор сотовой связи обманул жительницу Унечского района
Более двух тысяч брянцев окунулись в купели в Крещение
20 января 14:32
Более двух тысяч брянцев окунулись в купели в Крещение

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13921) брянск (6747) ДТП (2658) ГИБДД (2181) прокуратура (2008) уголовное дело (1959) Александр Богомаз (1787) суд (1779) авария (1626) мчс (1466) коронавирус (1272) умвд (1013)