Брянские танцоры завоевали 10 наград международного фестиваля

2026, 20 января 15:25

Брянские танцоры завоевали 10 наград международного фестиваля. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

В Москве прошёл международный фестиваль-конкурс IX Национальной премии в области хореографического искусства «ЗОЛОТО НАЦИИ». Участие в творческом состязании принял образцовый детский ансамбль танца «Юность» Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина. 88 юных танцоров привезли в столицу девять хореографических постановок.

Выступления оценивали народные артисты РФ, преподаватели профильных вузов и эксперты в области сценической хореографии. Брянский коллектив завоевал девять дипломов первой степени, а также Гран-При фестиваля.

Кроме того, участники ансамбля побывали на мастер-классе у Заслуженного артиста РФ, педагога-хореографа Николая Зиновьева.